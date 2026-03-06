Saelemaekers verso il derby: "La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre. Prima di una partita così c’è talmente tanta concentrazione che nessuno parla"
Intervistato da DAZN, Alexis Saelemaekers ha raccontato in vista del derby di Milano:
Che rapporto hai con i giocatori dell'Inter?
“Ho sempre avuto un buon rapporto con Calhanoglu. Mi aiutato tanto, anche fuori dal campo. Ho sempre avuto sto rapporto con lui. Quando ha cambiato squadra l’abbiamo un po’ perso, non perché non siamo amici, ma perché avevamo anche programmi differenti. Alle volte ancora ci chiamiamo, ma non parliamo di calcio ma di vita in generale”.
Sul derby di Milano
"La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre. Appena comincia la settimana del derby ci pensi sempre. Prima di una partita così c’è talmente tanta concentrazione che nessuno parla. Cosa mangi, quanto dormi può fare la differenza, e provi a fare il 100% per arrivare pronto a quella partita”.
