Sala: "Se ho chiesto garanzie a Milan ed Inter? Oggi non posso, ma più avanti sarò costretto"

Al termine dell'incontro con Milan ed Inter a Palazzo Marino sulla questione relativa al futuro di San Siro, il sindaco Giuseppe Sala ha svelato qual è stata la decisione presa dai due club facendo il punto della situazione. Queste le sue dichiarazioni.

Lei ha chiesto garanzie che altri progetti non vadano avanti?

"Oggi non posso chiederle, nel momento in cui fornirò questi dati a loro necessari sarò anche costretto. Oggi non è un tema, non l'ho posto. E non voglio dar qui al momento in cui si deciderà dire una parola in più rispetto a due possibili impianti su cui in passato mi sono espresso, anche in modo critico. Adesso mi taccio e cerco di andare avanti".

Come hanno accolto questa richiesta i club?

"È logico. Onestamente è chiaro che, vediamola anche in un altro modo. A me mancano due anni o forse qualcosa in più, che non è un tempo lunghissimo, ed è chiaro che tutto va fatto abbastanza rapidamente. Io ci metto la faccia nel momento in cui non si cambia un'altra volta. Ho spiegato loro che nel rispetto del mio ruolo ci sono delle caratteristiche tecnico-amministrative, e poi ci sono le questioni politiche, e la principale è che capisco, e dispiace, il possibile disorientamento di tanti tifosi, cittadini che ne hanno viste tante. Se, mi posso permettere, potrebbero esserci se non tutti, però la luce verde la vedremo abbastanza presto".

Vi riaggiornerete a febbraio? Quando?

"Senz'altro prima. Eh non lo so".

Rispetto al 2019 sembra ora che quasi si sia perso del tempo, 5 anni

"Comunque stiamo parlando in un investimento molto significativo. Stiamo parlando di un nuovo impianto. L'acquisto dell'esistente, delle aree e funzioni da sviluppare sulle aree. Stiamo parlando di una cifra molto significativa. Ora avere due proprietà, solide, perché noi molto spesso le nostre società non sono indebitate, spesso i debiti possono sulle proprietà, e quindi dipende anche da chi sono le proprietà. Ora le due compagine sono molto solide e lavorano insieme, e questa è una garanzia".