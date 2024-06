Sala: "Tifo per San Siro, Webuild farà una proposta realizzabile. San Donato e Rozzano? Due stadi vicini non potrebbero coesistere"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della cerimonia dell’alzabandiera per il 78° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana in piazza Duomo, ha parlato così della questione stadio e del futuro di San Siro: "Da WeBuild hanno garantito che entro fine giugno consegneranno il progetto - riporta alanews.it -. Sono già avanti col lavoro, io sono certo che faranno una proposta realizzabile, sia per un fatto di costi che di tempi dell’operazione e di problematiche allo svolgimento dell’attività sportiva molto contenute. Però ora sta alle squadre capire se vogliono proseguire a San Siro o in uno stadio diverso ciascuna.

E’ chiaro che tifo per San Siro. Costruire a Milano significa farlo nel sud, inserendosi in aree verdi. Due stadi vicini non potrebbero coesistere, soprattutto in tema di mobilità, ma è legittimo che le squadre valutino altre vie. Inter a Oaktree? Non ho ancora sentito Oaktree, ma sono ansioso di farlo per capire la loro linea".