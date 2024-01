Sala: "Tre opzioni per la ristrutturazione di San Siro. Ecco quanto costa lo stadio alla città"

Nel giorno della presentazione del progetto per la ristrutturazione di San Siro, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha spiegato: "Il costo di San Siro per il comune e per i milanesi è di circa 100 milioni di euro. Qualora ci fosse un interesse delle squadre o di una sola saremmo aperti a delle soluzioni: la prima ipotesi è che realizziamo noi i lavori, la seconda ipotesi è che potremmo partecipare ai lavori con una partnership, la terza (quella più sensata) ipotesi è di cedere lo stadio in diritto di superficie; la riteniamo la più interessante perché per le squadre è importante la patrimonializzazione dello stadio e perché, con i lavori gestiti da un privato, la riqualificazione potrebbe essere più rapida.

Il valore patrimoniale di 100 milioni non vuol dire che le squadre ci devono dare 100 milioni. Potremmo chiedere in parte che possa essere usato anche per una funzione pubblica in qualche caso per abbassare il prezzo, ma la cifra sarebbe molto più limitata rispetto a quanto le due squadre pagano oggi".