Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con Harder
Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:
MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan
Pulisic (Gimenez) Leao
Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:
MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan
Pulisic (Harder) Leao (Gimenez)
Zazzaroni: "Per ottenere i conti a posto il Milan si concentra sul trading, trascurando il rafforzamento della squadra"
Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve di Antonio Vitiello
2 Capello racconta: "A un certo punto, vedendo Milan-Cremonese, ho detto a mia moglie: 'Questa è la squadra dello scorso anno'"
3 Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
4 Bianchin: "A fine serata si sono sentiti milanisti rimpiangere Theo e Reijnders: vendere i migliori è logico per il bilancio, ma in campo pesa"
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
