Moretto: "L'orientamento è che Vlahovic possa restare alla Juve un altro anno. È sulla lista del Newcastle"

Il futuro di Dusan Vlahovic porta con sè ancora diverse incertezze e incognite. Manca meno di una settimana al termine del mercato e il braccio di ferro tra il centravanti serbo e la Juventus non si è ancora risolto. Anzi, l'attaccante è andato addirittura in gol nel corso della prima giornata, sigillando la vittoria sul Parma. Matteo Moretto, nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato di questa vicenda considerando la possibilità di una permanenza fino alla scadenza del contratto.

Le parole di Matteo Moretto: "Ad oggi l'orientamento è che Vlahovic possa restare alla Juventus un altro anno, fino alla scadenza del suo contratto, e che poi decida con calma per che squadra firmare a zero tra qualche mese. In questo momento Vlahovic non sembra intenzionato ad abbassarsi lo stipendio, a fare un sacrificio per trovare una nuova esperienza nell'immediato. A oggi la situazione è ferma anche se è vero che ci sono club che lo stanno cercando, in particolare il Milan che lo ha sondato più volte senza trovare una reale apertura alla trattativa. Novità è che il Newcastle è alla ricerca di un potenziale sostituto di Isak e all'interno della lista c'è anche Dusan Vlahovic"

