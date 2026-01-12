Salah e Marmoush fanno fuori Kessie e trascinando l'Egitto in semifinale della Coppa d'Africa
(ANSA) - AGADIR, 10 GEN - L'Egitto ha battuto i campioni in carica della Costa d'Avorio per 3-2 in un emozionante quarto di finale della Coppa d'Africa e mercoledì prossimo affronterà il Senegal in semifinale. I Faraoni, già vincitori di sette edizioni del torneo, sono passati in vantaggio grazie alle reti di Omar Marmoush (4'), Rami Rabia (32') e del loro capitano stella Mohamed Salah (52'). Gli Elefanti, a loro volta vincitori di tre titoli della Coppa d'Africa, l'ultimo nel 2023, hanno accorciato le distanze con due gol grazie a un autogol di Ahmed Fatouh (40') ed a una rete di Guéla Doué (73'). (ANSA).
