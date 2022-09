MilanNews.it

Domani sera alle ore 21.00 il Salisburgo affronterà nel suo stadio il Milan. Il match sarà valido per la prima giornata del girone della Champions League 2022/2023. In vista della partita, il tecnico della squadra austriaca, Matthias Jaissle, parlerà in conferenza a breve, alle ore 13.00. Dopodiché la squadra si allenerà alle 15.30.