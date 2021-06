Sampdoria, Giampaolo balza in pole position per la panchina doriana

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Cambiano le gerarchie nella corsa alla panchina della Sampdoria, perché nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Marco Giampaolo: si sta cercando un accordo col Torino visto che il tecnico è legato ancora ai granata fino al 30 giugno 2022 dove prendeva 1,5 milioni a stagione. Quindi si lavora anche per trovare un'intesa sull'ingaggio. Più indietro invece l'ex Parma D'Aversa. Anche per lui c'è lo stesso problema visto che ha un contratto con gli emiliani ancora per un anno con un ingaggio di 1,3 milioni. E intanto si avvicina il direttore sportivo Faggiano che però prima deve liberarsi dal Genoa a cui è legato ancora per due anni. E non è escluso che possa restare anche l'attuale ds Osti insieme a Faggiano. (ANSA).