Sampdoria-Milan, moviola Gazzetta: espulso Leao, troppo severo il primo giallo

Tanto lavoro per arbitro e VAR in Sampdoria-Milan, tra il rigore concesso ai rossoneri, la rete annullata a De Ketelaere e l'espulsione di Leao. Di seguito la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Il primo giallo a Leao (17’) per una sbracciata in attacco su Ferrari pare troppo severo. Decisione che pesa sulla gara al 2’ della ripresa quando il portoghese a centro area prova la rovesciata ma colpisce la testa di Ferrari, venendo ammonito per un gioco pericoloso a “grave rischio di infortunare un avversario”. Giustamente annullato dopo un lungo check il raddoppio di De Ketelaere (25’), non per fallo di mano o fuorigioco del belga su cross di Leao ma per il precedente offside di Giroud a centro area pescato da Tonali: Fabbri al monitor verifica che sia “impattante” lo stacco su Ferrari da parte del centravanti rossonero, che pur non toccando il pallone disturba l’azione dell’avversario".