Samu Castillejo a Milan TV: "Non è facile quando non hai continuità. Pioli merita questa squadra"

Samu Castillejo è stato intervistato dal canale ufficiale del Milan, a cui ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua vita a Milano e la sua esperienza da giocatore rossonero.

Come ti trovi a Milano?

“Mi trovo benissimo, è una città molto bella per fare di tutto. È stato bello aver studiato i primi sei mesi, mi ha aiutato tanto. E poi anche gli amici italiani, ascoltare anche loro e sentire come parlano mi ha aiutato.”

Il gruppo è solido, avete cenato assieme…

“La gente pensa che non sia il momento per andare a cenare fuori, ma io ho già vissuto momenti difficili come questo e queste cene fanno gruppo, fanno diventare una squadra ancora più forte.”

Vuoi ripagare la fiducia della dirigenza?

“È vero che non è facile quando non hai la continuità di magari giocare 10 partite di continuo, ma sono carico, mi alleno bene, cerco di essere un ragazzo umile ed essere qua la ritengo un’opportunità, sempre.”

Parma-Milan, che partita ti aspetti?

“Difficile. Nel calcio italiano non credo ci siano partite facili, tutte le squadre hanno dei giocatori forti e danno di più, perché giocano contro il Milan, quindi dovremo stare attenti a quello che vorranno proporre loro, ma noi dobbiamo proporre il nostro calcio perché domenica c’è una partita molto importante per noi.”

Hai paura della concorrenza?

“Non ho paura. Un giocatore quando entra in campo si deve dimenticare di tutto quello che c’è fuori, se si passa un buon momento o meno, alla fine si sta giocando a calcio, quello che ti piace e che volevi fare da piccolo.”

Quanta voglia avete di raccogliere punti?

“La voglia c’è sempre. Come ho detto dopo la partita contro la SPAL, l’anima e il cuore sono due cose che non devono mancare mai. Poi i risultati è vero che nelle ultime 3 partite non abbiamo raccolto quello che meritavamo, però nel prossimo mese, entro Natale, arrivino altri risultati.”

Cosa vi sta dando Pioli?

“È un allenatore molto forte, che ogni giorno ti chiede di più. È un allenatore a cui piace molto lavorare e che penso abbia dimostrato di meritare di stare in questa squadra, adesso ci manca solo il risultato.”