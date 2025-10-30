San Siro, il rogito slitta a settimana prossima: i motivi

Ci sono novità lato nuovo stadio per Milan e Inter. Nei giorni scorsi si pensava che domani, venerdì 31 ottobre, potesse essere il giorno giusto per il rogito per il passaggio di proprietà di San Siro dal Comune di Milano ai due club milanesi tramite la NewCo che è partecipata al 50% dai rossoneri e nerazzurri. Radiocor informa oggi, invece, che questo passaggio formale slitta a settimana prossima, costringendo le due società a fare tutto all'ultimo: il passaggio deve avvenire entro il 10 novembre.

Come viene riportato, nelle ultime ore si è registrato un rallentamento dell'iter burocratico che non si può imputare nè a Palazzo Marino nè ai due club milanesi. Il problema principale sarebbe legato alle garanzie finanziarie: per la firma ufficiale è necessario che prima arrivino nelle casse comunali i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti. Questa è una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni. Da qui a settimana prossima, oltre a correre contro il tempo, sarà necessario schivare le ultime resistenze dei comitati avversi alla costruzione del nuovo stadio.