San Siro, l'esito dei ricorsi al TAR: rinuncia alla sospensiva

vedi letture

Nella giornata di ieri, si sono tenute due udienze su ricorsi presentati dal Gruppo Verde San Siro sul pubblico interesse del 2021 e sulle linee guida per la vendita del compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”. Questo l'esito riportato da Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo): "Per entrambe le udienze, come appreso da Calcio e Finanza, l’esito è stato quello di una 'rinuncia alla sospensiva' e si arriverà così ad un giudizio di merito. Nel linguaggio della giustizia amministrativa, quando in un procedimento davanti al TAR si legge questo esito, significa che il ricorrente ha deciso di non insistere più sulla richiesta di bloccare temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato.

In parole semplici, nei ricorsi al TAR ci sono due livelli di giudizio: da una parte c’è la richiesta di annullare un provvedimento (la causa nel merito), dall’altra quella più urgente di sospenderlo in attesa della decisione definitiva, per evitare che produca effetti immediati. Quest’ultima è la cosiddetta sospensiva, una misura cautelare che serve a congelare la situazione fino alla sentenza".