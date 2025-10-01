San Siro, Lupi (Noi Moderati) sul Consiglio Comunale: "Chi ha scelto di uscire dall'aula lo ha fatto per il bene della città"

San Siro è stato venduto a Inter e Milan ma le discussioni proseguono. Maurizio Lupi di Noi Moderati, intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, ha parlato così del Consiglio Comunale e della scelta finale: "Dentro il centrodestra c'è stato un confronto sulla posizione da tenere.

Chi ha scelto di uscire dall'aula lo ha fatto per il bene della città. L'obiettivo dello stadio nuovo è condiviso, la delibera è piena di contraddizioni e non convince del tutto. Ma non ci si può abbandonare all'immobilismo".