San Siro risponde ancora una volta presente: saranno circa in 70mila per Milan-Bologna

San Siro risponde ancora una volta presente: saranno circa in 70mila per Milan-BolognaMilanNews.it
di Lorenzo De Angelis

San Siro risponde ancora una volta presente. Nonostante un avvio di stagione non esaltante della formazione di Max Allegri, nonostante la vittoria di Lecce, il tifo milanista ha deciso di affiancare ancora una volta i suoi beniamini per l'importante sfida in programma questa sera alla Scala del Calcio contro il Bologna. 

Saranno infatti in circa 70mila i tifosi che assisteranno alla partita, con l'auspicio che ovviamente le cose possano andare decisamente meglio rispetto al delicato, complicato e deludente esordio in campionato contro la Cremonese. 