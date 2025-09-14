San Siro risponde ancora una volta presente: saranno circa in 70mila per Milan-Bologna
MilanNews.it
San Siro risponde ancora una volta presente. Nonostante un avvio di stagione non esaltante della formazione di Max Allegri, nonostante la vittoria di Lecce, il tifo milanista ha deciso di affiancare ancora una volta i suoi beniamini per l'importante sfida in programma questa sera alla Scala del Calcio contro il Bologna.
Saranno infatti in circa 70mila i tifosi che assisteranno alla partita, con l'auspicio che ovviamente le cose possano andare decisamente meglio rispetto al delicato, complicato e deludente esordio in campionato contro la Cremonese.
Pubblicità
News
Abodi su San Siro: "Auspico ne nasca uno nuovo e che Milano e che l'Italia abbiano uno stadio moderno"
Le più lette
1 Si dice che con Vlahovic il Milan sarebbe tra le prime 4. E con Nkunku e Gimenez? Allegri: "Mi viene da sorridere"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Difesa senza un vero leader: il miglioramento passa dalla relazione
Luca SerafiniCardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com