San Siro, Sala: "Delibera in giunta non oltre prossima settimana. Non più in là altrimenti non ce la facciamo più"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "La delibera deve arrivare in giunta tra questa e la prossima settimana, magari più facilmente la prossima. Non più in là, altrimenti non ce la facciamo più": lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo a una domanda sui tempi della delibera per la vendita dello stadio Meazza, a margine delle iniziative al Memoriale della Shoah per l'82esimo anniversario dell'8 settembre.

"Non voglio essere né ottimista né pessimista - ha proseguito -, voglio fare il mio dovere e fare il nostro dovere vuol dire portare il dossier in Consiglio comunale. In questo momento il dossier è affidato alla vicesindaca Scavuzzo. È chiaro che abbiamo questo vincolo legato alla sovrintendenza però i tempi volendo ci sono, si esprimerà la politica". (ANSA).

