San Siro, Sala: "Delibera in giunta non oltre prossima settimana. Non più in là altrimenti non ce la facciamo più"
(ANSA) - MILANO, 08 SET - "La delibera deve arrivare in giunta tra questa e la prossima settimana, magari più facilmente la prossima. Non più in là, altrimenti non ce la facciamo più": lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo a una domanda sui tempi della delibera per la vendita dello stadio Meazza, a margine delle iniziative al Memoriale della Shoah per l'82esimo anniversario dell'8 settembre.
"Non voglio essere né ottimista né pessimista - ha proseguito -, voglio fare il mio dovere e fare il nostro dovere vuol dire portare il dossier in Consiglio comunale. In questo momento il dossier è affidato alla vicesindaca Scavuzzo. È chiaro che abbiamo questo vincolo legato alla sovrintendenza però i tempi volendo ci sono, si esprimerà la politica". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan