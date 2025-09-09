Liga o A fuori dall'Europa? Commissario UE: "Se il mio club fosse interessato, sarei tra i primi a protestare"

Glenn Micallef, il commissario europeo per la giustizia generazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, ha scritto una lettera aperta sul tema delle partite di campionati europei all'estero, come potrebbe succedere per Milan-Como quest'anno da giocare in Australia. Le sue parole.

"Il calcio europeo appartiene all’Europa. Nelle ultime settimane quella che dovrebbe essere un’ovvietà è stata messa in discussione dalla decisione della Liga e della Serie A di disputare incontri di campionato al di fuori dell’Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Quando ho sentito la tesi secondo cui giocare una sola partita di campionato fuori dall’Europa su 380 partite totali sarebbe innocuo, non potevo essere più in disaccordo. Una sola partita di campionato al di fuori dell’Europa è già una partita di troppo.

Non si tratta di un semplice problema di programmazione. È una questione di principio, non di numeri. I club si basano sulla lealtà e sull’impegno dei tifosi e delle comunità, molti dei quali fanno grandi sacrifici personali per sostenerli in ogni circostanza. Privarli delle partite non è innovazione ma tradimento della fiducia. Non c’è un solo gruppo di tifosi che sceglierebbe di vedere la propria squadra giocare meno partite in casa. Da un recente sondaggio è emerso che oltre l’80% dei tifosi è contrario a veder disputare partite all’estero. Anche l’Associazione spagnola dei calciatori professionisti spagnoli si è opposta a questa opzione, così come l’allenatore del Como, una delle due squadre italiane coinvolte nel caso in questione.

Il calcio è comunità. Posso riferirlo non solo come politico, ma anche come tifoso. Il calcio non è solo un gioco, il calcio fa parte della nostra identità. Il calcio è un bene pubblico che crea coesione. Per milioni di persone in tutta Europa, il calcio significa appartenenza, andare allo stadio con i bambini, incontrare amici e condividere qualcosa attraverso le generazioni. Il calcio non è un prodotto e i tifosi non sono consumatori o clienti, ma una parte essenziale di una comunità. Una comunità senza la quale il calcio europeo non sarebbe quello che è oggi.

Per anni, i tifosi di calcio hanno sofferto: i prezzi dei biglietti sono sempre aumentati. Gli abbonamenti alla televisione e allo streaming sono diventati più costosi. Ciononostante, i tifosi sono rimasti fedeli ai loro club. Capiscono che i club hanno bisogno di fondi per rimanere competitivi e contribuiscono anche finanziariamente. Ma ora dovrebbero rinunciare a qualcosa di inestimabile: il diritto di vedere la loro squadra giocare in casa. E questa non è la prima volta. In alcuni paesi le finali di coppa si sono già giocate all’estero. Ai tifosi che avevano aspettato per decenni di vedere il loro club in una finale, è stato negato questo momento forse unico. Inoltre, in passato, diversi campionati avevano cercato di spostare le partite all’estero. Per chiamarlo con questo nome: l’unica motivazione dietro il tentativo di spostare i giochi in paesi extraeuropei è il profitto.

Va tenuto a mente che il calcio europeo ha già registrato entrate record di 38 miliardi di euro nella stagione 2023/24. Ciò corrisponde a una crescita dell’otto per cento rispetto alla stagione precedente. Se il motivo per il trasferimento di partite nei paesi extraeuropei dovesse essere la sostenibilità finanziaria, possiamo avere una discussione aperta su questo. Per trovare soluzioni in linea con i pilastri del modello sportivo europeo. Perché in effetti, il modello sportivo europeo è in gioco. Pertanto, terrò una tavola rotonda sul tema della governance nel calcio con tutti gli stakeholder rilevanti. Il modello sportivo europeo si basa su associazioni forti e orientate alla comunità. Senza questa comunità, il modello crolla. Il trasferimento delle partite del campionato nazionale dall’Europa minerebbe il cuore del calcio europeo. Perché l’aspetto territoriale dei campionati nazionali – e del modello sportivo europeo – è un principio fondamentale alla base di essi.

Questo è il primo grande stress test per la governance sportiva europea dalla discussione sulla Superlega. I tifosi avevano ragione allora, e lo fanno anche oggi: il calcio è loro. Se il mio club di origine fosse interessato, sarei tra i primi a protestare affinché venga ascoltato un messaggio: le competizioni europee devono svolgersi in Europa. Naturalmente, non c’è nulla di sbagliato nel fatto che altre competizioni o amichevoli si svolgano al di fuori dell’Europa, ma per le partite del campionato nazionale è un’altra cosa. Questo dibattito dimostra che è necessario un quadro solido per limitare le iniziative a sfondo commerciale. È necessaria una maggiore certezza giuridica per le decisioni che proteggano l’integrità e l’equilibrio competitivo, preservando allo stesso tempo le basi culturali e sociali dello sport. L’anno prossimo la Commissione europea pubblicherà “Una visione strategica per lo sport in Europa: rafforzare il modello sportivo europeo”. La consultazione pubblica su questo argomento inizierà questo settembre. Spero che gli amici e i tifosi del calcio europeo si facciano sentire. Il mio punto di vista è chiaro: il calcio europeo appartiene all’Europa”