Taibi sul Milan: "Finalmente stanno costruendo per il futuro, Allegri è una certezza"
A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere rossonero e dirigente Massimo Taibi, il quale ha dichiarato sul Milan: "Finalmente stanno costruendo per il futuro. Hanno preso ottimi giocatori, non hanno fatto proclami. Si riparte da questa ricostruzione ed è logico che sia così. Hanno preso un allenatore che è una certezza. Adli? E' uno che in Italia serviva, non magari al Milan. A Firenze soprattutto".
Da chi mi aspetto un segnale forte alla ripresa del campionato? L'Inter, che viene dal ko contro l'Udinese ed è cominciato qualche processo. Così come il Torino, il Napoli. Bisogna vedere quanto sarò bravo Conte a gestire la Champions. Ma tutte devono dare delle risposte".
