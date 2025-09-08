Qualificazioni Mondiali, la classifica del gruppo dell'Italia
L'Itali vince una partita senza senso contro Israele. Sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, gli Azzurri hanno vinto 5-4 una partita dai tremila volti con autogol, sorpassi, controsorpassi e gol segnati a ripetizione. Una vittoria fondamentale per la squadra del CT Gattuso che dovevano necessariamente portarsi a casa 3 punti per non mettersi in una situazione spiacevole in ottica Qualificazione ai Mondiali, a oggi complicata, quantomeno tramite la via più semplice del primo posto.
Questa è la classifica del girone dell'Italia:
La classifica del girone I
Norvegia 12 (4 partite giocate)
Italia 9 (4)
Israele 9 (5)
Estonia 3 (5)
Moldova 0 (4)
Pubblicità
News
Liga o A fuori dall'Europa? Commissario UE: "Se il mio club fosse interessato, sarei tra i primi a protestare"
Il rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulladi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Liga o A fuori dall'Europa? Commissario UE: "Se il mio club fosse interessato, sarei tra i primi a protestare"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Rabiot tra Francia e Milan, Deschamps fa chiarezza sulle sue condizioni: sarà pronto per fare il titolare in rossonero?
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com