Qualificazioni Mondiali, la classifica del gruppo dell'Italia
Ieri alle 23:40News
di Francesco Finulli

L'Itali vince una partita senza senso contro Israele. Sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, gli Azzurri hanno vinto 5-4 una partita dai tremila volti con autogol, sorpassi, controsorpassi e gol segnati a ripetizione. Una vittoria fondamentale per la squadra del CT Gattuso che dovevano necessariamente portarsi a casa 3 punti per non mettersi in una situazione spiacevole in ottica Qualificazione ai Mondiali, a oggi complicata, quantomeno tramite la via più semplice del primo posto.

Questa è la classifica del girone dell'Italia:

La classifica del girone I
Norvegia 12 (4 partite giocate)
Italia 9 (4)
Israele 9 (5)
Estonia 3 (5)
Moldova 0 (4)