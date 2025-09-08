Eterno Modric: assist e 82 minuti in campo nella vittoria sul Montenegro

Luka Modric non invecchia mai. E la Croazia se lo gode, come spera di fare il Milan in questa stagione e come ha già iniziato a fare nelle prime uscite ufficiali della stagione. La squadra a quadri biancorossi oggi ha giocato un derby dei Balcani contro il Montenegro, seconda gara del gruppo di Qualificazione ai Mondiali 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. La gara, che si è giocata allo "Stadion Maksimir" di Zagabria è terminata 4-0 per la Croazia che si porta a 6 punti nel girone.

La prima rete, firmata da Jakic, prota la griffe proprio di Luka Modric che, nel giorno della sua 190esima in Nazionale, confeziona l'assist per il vantaggio. Nella ripresa la squadra del CT Dalic completa l'opera - approfittando anche della superiorità numerica - e chiude la gara con la rete di Andrej Kramaric, l'autogol di Kuc e il gol di Perisic nel recupero del secondo tempo. Nella giornata di domani Modric rientrerà a Milano e verosimilmente mercoledì sarà a Milanello per preparare la gara col Bologna.