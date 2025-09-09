Modric o De Bruyne? Fontana sceglie il terzo incomodo: "McTominay, impatto straordinario"

Sulle frequenze di 1 Station Radio è intervenuto l'allenatore Gaetano Fontana che tra i due litiganti De Bruyne-Modric, preferisce il terzo incomodo, che ha già un anno di esperienza, come migliore del campionato in quella posizione. "McTominay ha avuto un impatto straordinario lo scorso campionato. Sai, quando vinci un campionato del genere, crescono autostima e convinzioni. Io stesso, all’inizio, storcevo un po’ il naso: non sulle sue qualità, che erano note, ma perché pensavo che avrebbe avuto bisogno di più tempo per ambientarsi a Napoli e al club. Invece ha sorpreso tutti.

Continua Gaetano Fontana: "Forse ha riscoperto un’anima napoletana che non sapeva di avere, perché quello che ha fatto è stato meraviglioso. Si è integrato benissimo, diventando per tutti ‘McFratm’, e questo la dice lunga sul suo ruolo anche fuori dal terreno di gioco. È determinante nel progetto e continua ad esserlo. De Bruyne invece deve ancora inserirsi in un contesto già collaudato: sta dando il suo contributo, anche se non è ancora al meglio fisicamente. Appena troverà la condizione, vedremo all’opera un grandissimo giocatore".