San Siro, Scavuzzo (vicesindaca Milano): "Giunta a favore, ora ci saranno una serie di commissioni"
MilanNews.it
La Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Ora il passaggio decisivo a fine settembre al Consiglio Comunale. Anna Scavuzzo (vicesindaca che ha la delega all'Urbanistica), in conferenza stampa ha detto: "Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale. Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento".
Pubblicità
News
Caso rigore Milan-Bologna, Rocchi: "VAR troppo insistente e doveva far vedere all'arbitro entrambi i contatti"
Le praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegridi Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Adani sulla rosa del Milan: "Si è parlato di organico, ma io a un certo punto ho visto Nkunku e Pulisic in panchina..."
4 Il Milan ha scelto di non dare la disponibilità alla Figc per la convocazione di Torriani e Bartesaghi al Mondiale u20
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
ufficialeUFFICIALE: vendita San Siro, la Giunta ha approvato la delibera. Ora la palla passa al Consiglio Comunale
live mnLIVE MN - Milan Futuro-Leon (2-2): finisce qui, grande rammarico per il doppio vantaggio sprecato
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com