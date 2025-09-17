San Siro, Scavuzzo (vicesindaca Milano): "Giunta a favore, ora ci saranno una serie di commissioni"

La Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Ora il passaggio decisivo a fine settembre al Consiglio Comunale. Anna Scavuzzo (vicesindaca che ha la delega all'Urbanistica), in conferenza stampa ha detto: "Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale. Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento".