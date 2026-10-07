Nuovo San Siro, l'ssessora Riva dopo la sentenza del TAR: "È il momento di lasciarsi le polemiche alle spalle e di guardare avanti, puntando con decisione sull’obiettivo dei Euro 2032"
Il TAR Lombardia ha bocciato tutti i ricorsi che erano stati presentati contro la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Ad esultare, oltre ai due club, che non hanno comunque voluto rilasciare commenti, è anche il Comune di Milano come testimoniano le parole riportate da Il Giorno della vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, la quale, anche a nome del primo cittadino Giuseppe Sala.
Ecco le sue dichiarazioni: "Su San Siro il Tar della Lombardia ha parlato chiaro: il Consiglio comunale ha lavorato nel rispetto delle regole. Cinque sedute di commissione, oltre 15 ore di discussione in aula, un confronto lungo e vero. La delibera è stata esaminata correttamente e il ricorso sulla procedura è stato respinto nel merito. Gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili". Grande soddisfazione anche per l’assessora allo Sport Martina Riva: "Ora è il momento di lasciarsi le polemiche alle spalle e di guardare avanti, puntando con decisione sull’obiettivo degli Europei del 2032".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan