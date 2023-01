Sarri: "Vedremo la migliore versione del Milan. Credo poco alla cattiva condizione dei rossoneri"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così della partita di domani: “Prima di tutto non essere superficiali e avere la consapevolezza di affrontare i campioni d’Italia. Ci hanno sempre messo in difficoltà, non possiamo pensare di non incontrare ostacoli domani. Sarà una squadra più motivata del solito quella di Pioli. La partita però ci offre una grande opportunità, anche questo deve essere nella nostra testa. Dobbiamo sfruttarla, anche se vedremo la versione migliore del Milan. Credo poco alla cattiva condizione dei rossoneri”.