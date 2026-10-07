Verso Sassuolo-Milan: tutto esaurito il settore ospiti

Il Sassuolo comunica che il settore ospiti del Mapei Stadium sarà tutto esaurito domenica in occasione del match contro il Milan

Domenica il Sassuolo ospitrà il Milan di Ruben Amorim al Mapei Stadium e il sito ufficiale del club neroverde ha dato questo aggiornamento su come procede la vendita dei biglietti per la sfida in programma domenica alle 18: "Tutto esaurito in Tribuna Nord (Settore Ospiti) per Sassuolo-Milan, sesta giornata di Serie A Enilive in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al Mapei Stadium. È inoltre terminata la disponibilità degli accrediti per le persone con disabilità. Rimane attiva, con disponibilità limitata, la prevendita negli altri settori. Si ricorda che l’acquisto dei biglietti per la Tribuna Sud è riservato esclusivamente ai possessori di SassuoloCard (sottoscritte entro il 30 giugno 2026).

Considerata l’elevata affluenza prevista, si invitano tutti gli spettatori a raggiungere il Mapei Stadium con largo anticipo, così da agevolare le operazioni di accesso ed evitare ritardi all’ingresso. I cancelli del Mapei Stadium apriranno alle ore 16:00. Al termine della gara, si invita inoltre il pubblico a collaborare per favorire il regolare deflusso. Il box per il ritiro degli accrediti, situato in prossimità dello stadio, sarà aperto a partire dalle ore 15:30. Si invitano coloro che dovranno ritirare un accredito a presentarsi con largo anticipo, muniti di conferma dell’accredito e documento d’identità, al fine di evitare attese e agevolare le operazioni di ritiro".