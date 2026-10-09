Verso Sassuolo-Milan: sold out il settore ospiti

La vicinanza dei tifosi rossoneri verso la squadra è di vitale importanza, e in questi quelli milanisti sono da sempre i migliori. Così, dopo questa lunghissima sosta per le nazionali, domenica alle ore 18:00 i rossoneri torneranno finalmente in campo per affrontare il Sassuolo, match valido per la sesta giornata di Serie A.Con questa partita inizia un vero e proprio tour de force con ben 9 partite da giocare tra Serie A ed Europa League in 29 giorni. I tifosi rossoneri sono pronti a tornare ad incitare la squadra ed infatti, come rivela una nota ufficiale del Sassuolo, il settore ospiti del Mapei Stadium è andato sold-out in poche ore. Di seguito la comunicazione della società neroverde.

VERSO SASSUOLO-MILAN: SOLD OUT IL SETTORE OSPITI

Tutto esaurito in Tribuna Nord (Settore Ospiti) per Sassuolo-Milan, sesta giornata di Serie A Enilive in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al Mapei Stadium. È inoltre terminata la disponibilità degli accrediti per le persone con disabilità.Rimane attiva, con disponibilità limitata, la prevendita negli altri settori. Si ricorda che l’acquisto dei biglietti per la Tribuna Sud è riservato esclusivamente ai possessori di SassuoloCard (sottoscritte entro il 30 giugno 2026).