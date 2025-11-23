Scaroni a DAZN: "Abbiamo costruito tanti accordi con l’Inter per lo stadio, ma per la prossima ora e mezza ci sarà molta rivalità”
Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan. Le sue parole:
Primo derby da proprietari di San Siro: “Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo. Oggi siamo proprietari, ma sono tanti anni che lo gestiamo insieme in accordo. Abbiamo fatto un percorso insieme per arrivare all’acquisto, è stato un percorso lungo ma le cose belle richiedono tempo e siamo ben contenti di quanto fatto. Certo, c’è bisogno che il nuovo stadio sia iconico com’è stato lo stadio in cui abbiamo giocato tanti anni e in cui i due club hanno avuto tanti successi”.
Derby scudetto? “Abbiamo dato lavorato per dare competitività alla squadra e penso che ci siamo riusciti. Poi naturalmente, come dice Allegri, i conti si fanno a marzo. È presto per tirare le somme. Siamo fiduciosi e tanto ottimisti. Abbiamo costruito tanti accordi con l’Inter per lo stadio, ma per la prossima ora e mezza ci sarà molta rivalità”.
