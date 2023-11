Scaroni a San Siro per Milan-Dortmund: oggi è il suo compleanno

Il Milan è in campo contro il Borussia Dortmund per una delle prime partite-svolta della stagione: la gara con i tedeschi, infatti, può giocare un ruolo chiave nel percorso che porta alla qualificazione agli ottavi di finale. Presente sugli spalti anche il presidente rossonero Paolo Scaroni: una giornata speciale per il numero uno del club che oggi festeggia il compleanno.

Ai microfoni di Sky Sport 24, prima della partita, Scaroni ha commentato così: "Ho chiesto un regalone al Milan, speriamo che me lo facciano". Poi ha aggiunto sull'atmosfera di San Siro nelle serate di Champions: "Altrochè. Oggi emozione speciale, oggi di più del solito"