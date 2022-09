Sconcerti critica l'Inter: "Barella e Calhanoglu dominati dagli avversari diretti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"I talenti nerazzurri dominati dai rivali. Perché Dzeko in panca?". Questo il titolo del fondo di Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera, inerente al derby vinto 3-2 dal Milan contro l'Inter: "È stata una bellissima partita, piena di gesti tecnici, di falli e di gol. Con il Milan che ha dominato per lunghi momenti del primo tempo e a inizio ripresa, finendo poi per andare quasi in panico nel finale. Hanno deciso Leao e Tonali, ognuno dei quali ha dominato il suo raggio d’azione. Non ha funzionato De Ketelaere sperduto nell’agonismo generale e in difficoltà nel trovare un senso alla marcatura di Brozovic. Ma non c’è partita quando Leao trova tutta la sua facilità nel saltare l’uomo. [...] Non ho capito l’assenza di Dzeko nell’Inter, Correa non ha l’anima per queste partite. L’altro assente è stato Dumfries, nervoso e incapace di capire la sua partita tra Theo e Leao. Ma sono mancati soprattutto i più talentuosi, Barella e Calhanoglu, dominati dagli avversari diretti".