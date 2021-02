Sconcerti sul Corriere della Sera: "Ibra fuoriclasse, Lukaku ancora no"

"Ibra più vasto e più classico. Lukaku è la forza dello squilibrio". E' questo il titolo del fondo scritto da Mario Sconcerti e proposto dall'edizione odierna del Corriere della Sera in vista del derby-scudetto tra Milan e Inter, soffermandosi in particolar modo sul confronto Ibra-Lukaku: "Ibrahimovic è apparso prima giocatore, poi grande attaccante. Lukaku ha subito segnato di più ma non ha mai avuto un buon rapporto con la tecnica".

La differenza. Il giornalista si affida ai numeri nel prosieguo della sua disamina: "All'età di Lukaku, Ibra "Aveva segnato 106 reti in quattro squadre diverse, Malmoe, Ajax, Juventus, Inter, vincendo campionati dovunque avesse giocato. Lukaku di gol ne ha segnati 169 e ha giocato in sei squadre, Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, solo un campionato belga vinto. Significa che i gol di Lukaku hanno pesato meno pur essendo tanti di più di quelli di Ibrahimovic. Secondo piccola aritmetica questo fa di lui un grande centravanti, non ancora un fuoriclasse".