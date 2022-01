Sconcerti sul CorSera: "Il Milan deve sostituire Kjaer. Servono più gol di Diaz, Tonali e Saelemaekers"

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato così del Milan in vista della seconda parte di stagione: "Il Milan deve sostituire Kjaer, preferibilmente senza spendere o spendendo il minimo. Ma saranno sostituzioni, non miglioramenti. Per quelli va ridiscussa con calma l’intera costruzione offensiva. Nel frattempo il vero valore aggiunto per Pioli sarebbero i gol in più di Saelemaekers, Tonali e Brahim Diaz".