Sconcerti sul CorSera: “Milan e Inter pronte, Roma e Juve da finire. Ma la palla è rotonda”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il direttore Mario Sconcerti ha scritto un fondo sul Corriere della Sera inerente il campionato alle porte: “A me sembra ci siano due squadre pronte, Milan e Inter, più due grandi squadre da finire di costruire, Roma e Juve. […] La palla è rotonda mentre noi viviamo solo in un mondo piano. Per questo alla fine decideranno i grandi giocatori, cioè gli artisti portati a declinare i trucchi delle due geometrie. I migliori in assoluto sono due, Di Maria e Lukaku, entrambi con un contratto di un anno, a conferma della criticità del nostro calcio. […] Chiudo con gli arbitri. Diventeranno ottimi se noi smetteremo di giudicarli a ogni contatto. Perché i primi a non essere obiettivi sono i nostri giudizi di tifosi”.