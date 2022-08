Scontro Conte-Tuchel, squalificato l'allenatore del Chelsea. Per l'italiano solo una multa

MilanNews.it

Arriva la decisione della Football Association in merito allo scontro avvenuto al termine di Chelsea-Tottenham tra i due allenatori, da una parte Thomas Tuchel e dall'altra Antonio Conte. È andata peggio al primo: il manager tedesco, infatti, è stato punito con un turno di squalifica e un'ammenda da 35mila sterline (circa 41.220 euro), contro quella da 15mila (17.670 euro) che è stato l'unico atto punitivo nei confronti del tecnico italiano.

La pena per Tuchel, però, è ancora in sospeso in attesa che arrivino le motivazioni scritte da parte della Commissione di regolamentazione: potrebbe dunque essere regolarmente sulla panchina dei Blues nella prossima sfida di Premier League, contro il Leeds.