"Secondo me è più forte un Milan senza Zirkzee": Pellegatti commenta il mercato rossonero

Riguardo alla stretta attualità del mondo rossonero, è intervenuto così a Filo Rossonero, Carlo Pellegatti, commentando l’arrivo di Morata al Milan e anche il possibile secondo attaccante pronto per Paulo Fonseca. Queste le sue interessanti dichiarazioni sul mercato rossonero:

Sul secondo attaccante: “Dal Milan mi dicono di no per Fullkrug. Abraham si è fatto male…vero che non sembra nulla di grave, ma i giocatori che sono reduci da infortuni pesanti hanno dei problemi muscolari di assestamento. Secondo me è più forte un Milan senza Zirkzee per un motivo: fosse arrivato lui, non avrebbero preso un terzo attaccante. Se mandano via Jovic, io ne voglio comunque 3. Però non voglio che si pensi che un solo nuovo attaccante con Jovic fosse sufficiente”.

Pellegatti a Radio Rossonera, il commento sul nuovo numero 7 del Milan Alvaro Morata: “E’ un buon acquisto perchè è un giocatore che porta esperienza, carisma, classe, gol. Non dimentichiamo che ha segnato 21 gol in 48 partite stagionali, gli stessi di Vinicius. E’ l’unico giocatore nel campionato italiano, escluso Origi, ad aver segnato in finale di Champions con la Juventus. Mi sembra una bella persona, seria…ne abbiamo bisogno dopo aver perso Kjaer e Giroud. Non era il grande centravanti che sognavamo, però porterà tanto al Milan. Ha già parlato bene, sono contento del suo arrivo. A quel prezzo lì è straregalato”.