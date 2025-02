Sella: "Il Milan si è rafforzato molto, farà un salto di qualità"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Ezio Sella è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno.

Che Milan ha visto ieri sera?

"Il mercato di gennaio ha rafforzato la rosa. Ha preso giocatori di grandissima qualità e più funzionali alle idee di Conceicao. Credo che il Milan farà un salto di qualità con questi acquisti. Forse Conceicao dovrà lavorare più sull'equilibrio di squadra, ma con questo potenziale si è rafforzato molto. Si è vista già ieri sera la qualità di certi giocatori, soprattutto in fase offensiva. Secondo me Conceicao deve registrare la fase difensiva, perché ieri in alcuni momenti la Roma ha avuto occasioni importanti e non mi è sembrata di vedere sintonia tra i reparti. Così il Milan può risalire e arrivare in zona Champions".

Chi rischia di stare fuori tra le quattro stelle nel Milan?

"Per me le stelle possono giocare anche insieme ma dipende dalla loro disponibilità a sacrificarsi. Se Conceicao avrà questa disponibilità quando non c'è possesso palla, allora potranno giocare tutti. Chi va in campo non deve limitarsi a giocare solo quando la squadra è in possesso del pallone. Lui pretende anche la fase di non possesso da tutti".