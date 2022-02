Senegal, lavoro specifico a parte per il rossonero Ballo-Touré

Come si vede in un video pubblicato su Twitter da parte dei colleghi di 13football_com, Fode Ballo-Touré, giocatore del Milan attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il Senegal, sta lavorando a parte con un preparatore atletico per recuperare dall’infortunio accorsogli nelle partite precedenti. Il Senegal domani sera giocherà la semifinale della competizione contro il Burkina Faso.

Séance spécifique pour Fodé Ballo Touré avec un préparateur physique #CAN2021 pic.twitter.com/YdRuI3bx7J — 13football_com (@13footballC) January 31, 2022