Senza Messi cambia tutto: Inter Miami ko in finale di Us Open Cup

(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'Inter Miami, senza Lionel Messi e Jordi Alba fuori per infortunio, ha perso 2-1 contro lo Houston Dynamo in finale di Us Open Cup in casa a Fort Lauderdale, in Florida. La Us Open Cup è la più antica competizione di calcio degli Stati Uniti: è stata creata nel 1914 ed è aperta a club professionisti e dilettanti. Miami ha subito due gol nel primo tempo: un tiro da fuori di Griffin Dorsey al 24' e un rigore trasformato da Amine Bassi al 33'. Josef Martinez ha accorciato le distanze al 92. Ad assistere alla partita David Beckham, Zinedine Zidane e James Harden: il campione Nba ha giocato per nove anni con gli Houston Rockets. Messi era presente in tribuna.

Da quando è tornato dalla convocazione in nazionale ad inizio settembre, l'argentino risente di una "fatica muscolare". Il trentaseienne campione del mondo ha giocato solo 37 minuti contro il Toronto lo scorso 20 settembre. In campionato, l'Inter Miami è 14mo e penultimo della Est Conference. Con cinque partite ancora da disputare. la squadra di Messi è a cinque punti dal primo posto utile per partecipare ai play-off. (ANSA).