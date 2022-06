Senza un accordo per il rinnovo, la Roma ascolterà le offerte per Zaniolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi per il mercato rossonero è Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo della Roma. Il nome è uscito nei giorni scorsi e la rosea aveva anche parlato di una prima offerta del Milan che metteva sul piatto 25 milioni e Saelemaekers per arrivare al calciatore azzurro. Da un punto di vista economico non è un'operazione semplice. Non è escluso che il club Campione d'Italia torni alla carica con qualche altra contropartita tecnica, dal momento che l'esterno belga del Milan non era ritenuto funzionale al gioco di Mourinho. In ogni caso, le trattative per il rinnovo di Zaniolo con la Roma sono sempre a un punto fermo con il contratto del calciatore che scade nel 2024. Se l'accordo continuerà a tardare, i giallorossi saranno costretti ad ascoltare tutte le offerte che verranno formulate.