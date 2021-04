Serafini: "Bennacer ci è mancato infinitamente, è lui che fa il girare il motore"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV nel pre partita di Milan-Sampdoria, ha parlato così dell'importanza di Ismael Bennacer per i rossoneri: "Milan e Inter hanno i due giocatori migliori in Italia a interpretare questo tipo di gioco che sono Sensi e Bennacer. Hanno caratteristiche diverse da tutti gli altri centrocampisti, faccio fatica a trovare altri giocatori con queste caratteristiche nelle altre squadre. È un ruolo che molte squadre inseguono con forza. Conte si è dovuto inventare Eriksen con Brozovic per farne uno in due. Bennacer a noi è mancato infinitamente perché ha delle caratteristiche che fanno giocare il motore. Bennacer è un interprete sensazionale di questo tipo di gioco intorno al quale ruotano tutti gli altri, senza di lui cambia tutto. È fondamentale”.