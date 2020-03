Serafini: "Boban e Maldini dovevano essere lasciati liberi di lavorare con calma"

Intervenuto in diretta sul suo profilo Facebook Luca Serafini, giornalista sportivo, ha parlato della situazione in casa rossonera. Questo il suo intervento: "Se io pago due dirigenti profumatamente, devo metterli nelle condizioni di fare il loro lavoro. Gazidis doveva solo controllare che i conti tornassero. Non si possono fare i pagellini ogni tre mesi. Boban e Maldini dovevano essere lasciati liberi di lavorare con calma. Ci vuole del tempo e della programmazione. A Boban si può rimproverare la tempistica dell'intervista. Bisogna iniziare a capire se dopo Leonardo, Gattuso, Maldini, Boban, Giampaolo e Pioli si deve capire che strada si vuole imboccare. La comunicazione è un problema di questa società. Tutto quello che stiamo vivendo è figlia della cessione ignominiosa di tre anni fa del club. Berlusconi quanti emiri, sceicchi o Commisso conosce? Io non sto vomitando su quello che ha fatto Berlusconi, ma negli ultimi 5 anni della sua presidenza, la squadra è stata depauperata della sua mentalità. Gazidis viene visto come il cattivo dei film western. Un AD così ben pagato non può non parlare italiano. Non capisco perché vadano in quattro a Milanello a vedere gli allenamenti. Serve una rappresentazione forte del Milan nei palazzi che contano. C'è debolezza"