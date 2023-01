Serafini: "Dello Scudetto è rimasta solo la brace. Allenatore, dirigenza e giocatori: serve un ramo"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è espresso a MilanTV nel post Milan-Sassuolo: "Il Milan ha tirato 10 volte in porta e segnato 2 gol, mentre il Sassuolo ha fatto 7 tiri e ha segnato 5 gol. La partenza non è stata male, poi gol annullato, gol presi per errori tecnici e tattici, la riapri, poi pronti e via rigore. Così sono sabbie mobili, non ne esci. Serve un ramo forte a cui appigliarsi. Staff, giocatori, dirigenza. Dello Scudetto è rimasta solo la brace"