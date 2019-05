Serafini: "Difficile che Atalanta e Inter non riescano a fare il loro dovere"

Luca Serafini, intervenuto a Radio Sportiva, ha espresso pessimismo in merito alle possibilità che il Milan riesca ad agguantare il quarto posto: "Mi sembra difficile che Atalanta e Inter non riescano a fare il loro dovere. Il Milan non è più padrone del suo destino quindi deve solo sperare. L'Inter è avvezza a complicarsi la vita, ma come nessuno sa rialzare la testa quando rischia il punto più basso".