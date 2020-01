Serafini: "Difficile spiegare e difendere il comportamento di Paquetá"

Luca Serafini, intervenuto su Milan TV, ha parlato di Lucas Paquetá: "Sono stato con l’ex direttore del Milan Umberto Gandini che ha contatti con Cafù, e mi diceva che ha parlato di recente con Cafù proprio di Paquetá. Secondo Cafù Paquetá ha lasciato il Brasile troppo presto e anche in patria si interrogano su quale sia il suo ruolo. Come tutti i ragazzi brasiliani che lasciano la propria terra deve essere coccolato, sentire fiducia. Ora spiegare questo ai lavoratori abbonati ad un canale a pagamento è complicato, è complicato da difendere. Il Milan pensava di aver trovato in Piatek e Paqueta due giocatori su cui contare: bucati come due gomme sul chiodo è complesso da spiegare. La mia idea è che dopo 3 panchine al Milan devi lottare per riconquistare quello che avevi".