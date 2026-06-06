Serafini e le news su Milan TV: "Inutile interrogare e torchiare i miei colleghi e amici, ho ricevuto info dall'esterno"

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Il noto giornalista Luca Serafini torna sulla notizia del ridimensionamento di Milan TV data giorni fa nel suo editoriale per MilanNews

Dopo l'editoriale su MilanNews dei giorni scorsi (CLICCA QUI), Luca Serafini torna sulla situazione di Milan TV durante una sua live sul canale YouTube di Milan Community. Queste le dichiarazioni del noto giornalista di fede rossonera.

FUTURO MILAN TV, PARLA LUCA SERAFINI

“Milan TV chiude: si può usare un altro verbo. Cambia, viene smantellata, ridotta, non lo so. La Milan TV che abbiamo conosciuto e che ho vissuto in prima persona per 25 anni, quel canale straordinariamente riempito con contenuti, interviste, notiziari, aggiornamenti, con eventi eventi storici non esiste più da diversi anni, non per scelta del canale o del settore digitale che lo gestisce da qualche anno, ma per una scelta editoriale del club che lo aveva ridotto ad un pre e post partita stringatissimo in questi ultimi anni, con un palinsesto che si accendeva e spegneva come le luci di Natale.

È una riflessione interna che ho fatto spesso anche all’interno di Milan TV: non ha senso avere un canale spento che si accende quando ci sono le partite o quando ci sono le presentazioni dei giocatori o gli eventi degli sponsor. Uno non sa quando è in onda qualcosa, era complicato anche seguirla. La fisionomia del canale cambierà.

Ma prima di entrare nello specifico, voglio tranquillizzare i piani alti del Milan, se ancora esiste qualcuno ai piani alti del Milan, che non ho ricevuto queste informazioni dall’interno di Casa Milan e Milan TV. Quindi mi sembra inutile interrogare e torchiare i miei colleghi e amici che sono tutt’ora a Milan TV. Ho ricevuto molte informazioni dall’esterno, che riguardano il ridimensionamento e la linea editoriale con contenuti estemporanei: sarà una fast tv con la creazione di contenuti da distribuire sui YouTube e i vari social. Una cosa molto diversa da quello che erano Milan Channel e Milan TV nella loro essenza”.