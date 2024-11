Serafini: "Il Milan è tornato a giocare da squadra: non ricordo da quanto non c'erano due clean sheet consecutivi"

Buonissima prestazione del Milan che nell'anticipo delle 18 di sabato batte l'Empoli a San Siro con un netto 3-0 frutto del gol di Morata e una doppietta di uno straordinario Reijnders. In generale è stata una buona prova di tutta la squadra che è apparsa più equilibrata e che ha concesso poco o nulla ai toscani: il clean sheet per Maignan ne è la testimonianza. Nello studio di Milan Tv, al termine della partita, è intervenuto Luca Serafini. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Luca Serafini: "Morata ha le caratteristiche da goleador fino a un certo punto, partecipa molto alla manovra. Leao è stato molto bravo in occasione del terzo gol, come movimenti. Il Milan è tornato a giocare da squadra: non ricordo da quanto non c’erano due clean sheet consecutivi in campionato, è un buon segnale. Questa è una squadra che ha bisogno di giocare l’uno per l’altro, aiutarsi, capire e leggere le situazioni: se tu avessi questo equilibrio come testa e applicazione, al di là di Musah o non Musah, puoi inseguire degli obiettivi, sistemare la classifica, puoi andare a Bergamo con una consapevolezza".