Serafini: "La sfida fra Pioli-Conte adesso è ad armi pari"

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV parlando del confronto fra Stefano Pioli e Antonio Conte in Milan-Tottenham, gara che si giocherà negli ottavi di finale di Champions League: “L’accoglienza per Conte sarà feroce. Parliamo di uno dei migliori allenatori italiani in circolazione ma la sfida fra lui e Pioli adesso è ad armi pari. Spero che da qui a febbraio qualcuno dei nuovi del Milan cresca e possa dare una mano alla squadra e ovviamente spero che anche gli infortunati saranno disponibili per le sfide con il Tottenham”.