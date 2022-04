Serafini: "Milan? Creato un brand interessante e che fa gola a molti"

MilanNews.it

Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha offerto la sua considerazione sulle trattative che sarebbero in corso tra Investcorp ed Elliott per la cessione del club rossonero: "Sul cambio di proprietà leggo ma non so molto. La mia considerazione è che il Milan sembra essere la prima azienda italiana per conti a posto: sicuramente è la prima del calcio e questo è già un risultato eclatante. Alla gestione finanziaria, il fondo Elliott ha fatto seguire pure un risultato sportivo eclatante grazie anche a Maldini e Massara. Evidentemente è stato creato un brand interessante e che fa gola a molti, c’è la possibilità di uno stadio di proprietà: penso che chiunque si avvicini al Milan ne debba conoscere storia, ambizioni e debba rispettare risultati finanziari e sportivi. Non ho dubbi che un colosso come quello che è in trattativa con Elliott voglia mantenere e migliorare ciò che è stato fatto".