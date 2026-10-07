Serafini: "Milan non da Scudetto ma la squadra non è male"

Il parere del giornalista rossonero Luca Serafini sul Milan e sugli obiettivi della squadra rossonera in vista di questa stagione

Siamo alle porte della ripresa del campionato di Serie A Enilive. Il Milan sarà protagonista a Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica alle ore 18. Una partita che si rivelerà come sempre ostica. Il Diavolo al momento in campionato è imbattuto e si trova solamente a due punti di distanza dalla vetta occupata dal trio di testa Inter, Roma e Lazio. Lunedì sera il giornalista Luca Serafini è intervenuto in studio a Sportitalia e ha parlato della situazione del Milan, dei suoi obiettivi per questa stagione e del suo tecnico Ruben Amorim.

MILAN NON DA SCUDETTO MA LA SQUADRA NON È MALE

Il commento di Luca Serafini sugli obiettivi del Milan e sul lavoro svolto da Ruben Amorim: "Il Milan non è da Scudetto ma la squadra non è male perché di qualità ne ha. Amorim dice che anche con 24 partite in due mesi partirà da una formazione titolare e i cambi li farà un po' più chirurgici, perché in queste prime giornate, sia di campionato che di Europa League, ha mescolato troppo le carte. Secondo me si parte da quella base di 12-13 giocatori titolari".