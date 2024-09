Serafini: "Non c'è mai stata partita. Situazione allarmante in vista del derby"

Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV nel post-partita di Milan-Liverpool, ha commentato così la sconfitta dei rossoneri: "E' iniziata come meglio non si poteva, poi però è finita come qualcuno temeva, con anche la contestazione dei tifosi. A parte l'inizio, non c'è mai stata partita. Milan con poche idee, il Liverpool è stato nettamente superiore. In una situazione del genere anche i singoli faticano ad emergere. Ho visto una squadra scollata. In vista del derby la situazione è allarmante. Nove gol subiti in cinque partita sono davvero troppi.

Non abbiamo fatto bene in difesa, ma nemmeno in attacco. Non ho mai avuto la sensazione di una reazione. Non ho capito cosa volesse fare il Milan, è stato in balia del Liverpool. Sono mancate attenzione e determinazione. L'aspetto più preoccupante è che in una situazione del genere anche le indivdualità non emergono. Qualcuno ci ha provato come Reijnders, Abraham, Morata e Pulisic, ma il resto è stata poco roba".