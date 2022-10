Serafini: "Presto o tardi Rebic dovrà partire da titolare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, giornalista e opinionista rossonero, è intervenuto come di consueto all'Inferno del Lunedì su Milan Tv, all'indomani della vittoria del Milan sul Verona. Queste le parole di Serafini su Ante Rebic, dopo l'assist del Bentegodi: "Credo che Ante Rebic debba cominciare una partita da titolare, presto o tardi: non so quando deciderà Pioli. Lo vedo vicino alla forma di quest’estate".